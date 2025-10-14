Скидки
Теннис

Карлос Алькарас рассказал, часто ли летает на турниры бизнес-классом

Карлос Алькарас рассказал, часто ли летает на турниры бизнес-классом
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал всегда ли он платит за себя в ресторанах, а также как часто летает на турниры бизнес-классом.

— У меня есть вопрос. Когда идёшь в ресторан, ты должен платить или можно уйти не платя?
— Нет, я плачу. Иногда кто-то угощает, но нормально и логично платить самому.

— Ты всегда путешествуешь бизнес-классом, правда?
— На длинных рейсах — да, в бизнес-классе, там есть первый и бизнес. Где нужно пересекать океан, на действительно длинных рейсах, я всегда летаю бизнес-классом.

— Удобнее?
— Да, когда нужно спать и отдыхать. Если не сплю, это сильно чувствую. Приходишь уставшим, чтобы восстановить силы и всё такое. А если полёт три-четыре часа, проблем нет, ­– сказал Алькарас в интервью ElPozo.

Комментарии
