Кирьос — о Синнере: могу сказать ему в лицо, что он был достаточно хорош без допинга

Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своей критике допингового скандала четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера. Итальянец сдал положительный тест на клостебол и был дисквалифицирован с февраля по май 2025 года.

«Могу сказать ему в лицо: считаю, что он достаточно хорош, чтобы обойтись без допинга. Если это была случайность – ладно, но если нет, сказал бы: «Бро, не думаю, что тебе это надо». Играл против него, и матч был очень равным. И я подумал: «Этот парень будет просто офигенным». Так что думаю, он достаточно хорош, чтобы добиться всего своими силами», — сказал Кирьос на подкасте The Unscripted Show.

