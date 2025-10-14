Скидки
Александр Шевченко — Ласло Джере, результат матча 14 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Алма-Ате

Шевченко на двух тай-брейках обыграл Джере на старте турнира в Алма-Ате
Комментарии

91-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). На старте соревнований об обыграл представителя Сербии Ласло Джере (79-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (14:12).

Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 17:10 МСК
Ласло Джере
79
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 12
7 7 		7 14
         
Александр Шевченко
91
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Шевченко 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Джере три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Александр Шевченко поспорит с Корентеном Муте из Франци, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
