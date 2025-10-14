Шевченко на двух тай-брейках обыграл Джере на старте турнира в Алма-Ате

91-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). На старте соревнований об обыграл представителя Сербии Ласло Джере (79-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (14:12).

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Шевченко 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Джере три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Александр Шевченко поспорит с Корентеном Муте из Франци, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга.