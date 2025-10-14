Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжился мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1-й круг. Результаты встреч на 14 октября:

Тристан Скулкейт (Австралия) – Адам Уолтон (Австралия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 2:6;

Александар Вукич (Австралия) — Марко Топо (Германия, Q) — 6:4, 3:6, 6:1;

Ринки Хидзиката (Австралия, LL) – Тимофей Скатов (Казахстан, WC) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3;

Брэндон Накашима (США, 5) – Хамад Меджедович (Сербия) — 7:6 (7:5), 6:2;

Ласло Джере (Сербия) – Александр Шевченко (Казахстан) — 6:7 (1:7), 6:7 (12:14).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, посеянный в текущем розыгрыше под первым номером. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.