Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей 14 октября

Турнир ATP-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей 14 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжился мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1-й круг. Результаты встреч на 14 октября:

  • Тристан Скулкейт (Австралия) – Адам Уолтон (Австралия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 2:6;
  • Александар Вукич (Австралия) — Марко Топо (Германия, Q) — 6:4, 3:6, 6:1;
  • Ринки Хидзиката (Австралия, LL) – Тимофей Скатов (Казахстан, WC) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3;
  • Брэндон Накашима (США, 5) – Хамад Меджедович (Сербия) — 7:6 (7:5), 6:2;
  • Ласло Джере (Сербия) – Александр Шевченко (Казахстан) — 6:7 (1:7), 6:7 (12:14).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, посеянный в текущем розыгрыше под первым номером. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Материалы по теме
Шевченко на двух тай-брейках обыграл Джере на старте турнира в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android