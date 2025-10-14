«Новак прав. У него больше опыта». Рууд — о словах Джоковича об изменениях в календаре

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поддержал 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, который заявил, что игроки недостаточно сплочены и не тратят достаточно времени для изменений в календаре тура.

«Конечно, Новак прав. У него больше опыта, чем у любого другого игрока. В каком-то смысле можно выбирать, потому что мы не наняты ATP, а сами распоряжаемся своим расписанием. То, что критиковал и о чём говорил на «Ролан Гаррос»… Существует экономическая мотивация играть и не пропускать ни один «Мастерс» из-за бонусов и всего остального. Но да, конечно, если ты в топ-10 или топ-15, зарабатываешь много денег, но при этом тратишь тоже много, поэтому не хочешь терять деньги, если в этом нет необходимости», — приводит слова Рууда Bolavip.