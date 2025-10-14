«Он показывает отличный теннис». Уолтон — о предстоящей встрече с Медведевым в Алма-Ате
76-я ракетка мира австралийский теннисист Адам Уолтон высказался о предстоящей встрече с чемпионом US Open — 2021, 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).
Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 08:00 МСК
76
Адам Уолтон
А. Уолтон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
— Что вы думаете про вашего следующего соперника Даниила Медведева? Вы с ним уже встречались и даже победили.
— Да, играл с ним в этом году на «Мастерсе» в Цинциннати. Но в последнее время он показывает отличный теннис — полуфиналы в Пекине и Шанхае. Так что он определённо снова находит свой ритм. С нетерпением жду этого матча в четверг, — сказал Уолтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
