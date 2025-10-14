«Он показывает отличный теннис». Уолтон — о предстоящей встрече с Медведевым в Алма-Ате

76-я ракетка мира австралийский теннисист Адам Уолтон высказался о предстоящей встрече с чемпионом US Open — 2021, 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

— Что вы думаете про вашего следующего соперника Даниила Медведева? Вы с ним уже встречались и даже победили.

— Да, играл с ним в этом году на «Мастерсе» в Цинциннати. Но в последнее время он показывает отличный теннис — полуфиналы в Пекине и Шанхае. Так что он определённо снова находит свой ритм. С нетерпением жду этого матча в четверг, — сказал Уолтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.