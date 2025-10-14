Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира ATP-250 в Стокгольме

61-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он обыграл своего соотечественника Джулио Цеппьери (160-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Берреттини четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Цеппьери пять эйсов, две двойные ошибки и и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Стокгольме Маттео Берреттини встретится с представителем Франции Уго Умбером.