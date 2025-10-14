Жоао Фонсека проиграл Ботику ван де Зандсхулпу нас старте турнира в Брюсселе

45-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу (86-й в рейтинге) на старте турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия) со счётом 5:7, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Фонсека пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету ван де Зандсхулпа 15 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Ботик ван де Зандсхулп поспорит с американским теннисистом Элиотом Спиццирри.