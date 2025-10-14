Скидки
Жосо Фонсека — Ботик ва де Зандсхулп, результат матча 14 октября, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Брюсселе

Жоао Фонсека проиграл Ботику ван де Зандсхулпу нас старте турнира в Брюсселе
45-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу (86-й в рейтинге) на старте турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия) со счётом 5:7, 6:7 (2:7).

Брюссель. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 21:30 МСК
Жоао Фонсека
45
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 2
7 		7 7
         
Ботик ван де Зандсхулп
86
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Фонсека пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету ван де Зандсхулпа 15 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Ботик ван де Зандсхулп поспорит с американским теннисистом Элиотом Спиццирри.

