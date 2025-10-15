«Уилл Смит. Почему бы и нет?» Синнер — об актёре, который мог бы сыграть его в фильме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что Уилл Смит мог бы сыграть его в фильме о нём.

— Какой голливудский актёр сыграл бы тебя, если бы сняли фильм о тебе?

— Пусть будет Уилл Смит. Почему бы и нет? — сказал Синнер в интервью, опубликованном на странице главы управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха в социальных сетях.

Янник Синнер выступит на выставочном турнире Six Kings Slam – 2025, который пройдёт с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В розыгрыше соревнования помимо итальянца примут участие немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.