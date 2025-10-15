«Жара и влажность сказались на мне». Синнер — о восстановлении после судорог в Шанхае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер перед стартом выставочного турнира Six Kings Slam высказался о судорогах, которые он испытал на «Мастерсе» в Шанхае.

«Я взял два дня отдыха, а потом снова вернулся к тренировкам: сейчас чувствую себя хорошо физически и морально. Условия на той неделе были очень тяжёлыми, но теперь всё вернулось в норму. Думаю, причина была психологической. Поговорил с моей командой: с этой точки зрения всё было не идеально, но сейчас всё в порядке. Это была моя ошибка: жара и влажность сказались на мне. На таких вещах учишься. Судороги могут случаться, и я был одним из многих, кто с ними столкнулся.

Мы готовы здесь и к следующим турнирам — ATP в Вене, «Мастерсу» в Париже и Итоговому турниру ATP в Турине, и я надеюсь закончить год как можно лучше», — приводит слова Синнера ANSA.