Теннис

Синнер — о Six Kings Slam: с Циципасом будет трудно, но постараюсь показать лучший теннис

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об участии на выставочном турнире Six Kings Slam, где он на старте сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

«Я рад играть здесь во второй раз подряд. Каждый год отличается, у каждого турнира своя история. Здесь очень сильные соперники, и посмотрим, что я смогу сделать в этот раз. С Циципасом будет трудно, потому что он отлично подаёт и хорошо двигается, но постараюсь показать лучший теннис», — приводит слова Синнера Ansa.

Выставочный турнир Six Kings Slam – 2025 пройдёт с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель встречи между Синнером и Циципасом сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а сильнейший в паре Александр Зверев – Тейлор Фриц поспорит за выход в финал соревнований с сербом Новаком Джоковичем.

