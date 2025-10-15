Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 15 октября
Сегодня, 15 октября, в Нинбо (Китай) продолжатся матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.
Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 2-й круг. Расписание встреч на 15 октября (время московское):
- 8:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Юлия Стародубцева (Украина, Q);
- 9:30. Айла Томлянович (Австралия, Q) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q);
- 11:00. Каролина Мухова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 7);
- 14:00. Мирра Андреева (Россия, 1) — Чжу Линь (Китай, WC).
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
