Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Хачановым и Медведевым, 2025 год: расписание матчей 15 октября
Сегодня, 15 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжится мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.
Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1-й, 2-й круг. Расписание встреч на 15 октября (время московское):
- 9:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Маккензи Макдональд (США);
- 9:00. Артур Казо (Франция) — Синтаро Мочизуки (Япония, LD);
- 10:30. Бейбит Жукаев (Казахстан, WC) — Алекс Михельсен (США, 6);
- 10:30. Габриэль Диалло (Канада, 7) — Джеймс Дакворт (Австралия, Q);
- 12:00. Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — Флавио Коболли (Италия, 3);
- 13:30. Александр Шевченко (Казахстан) — Корентен Муте (Франция, 8);
- 17:00. Брэндон Накашима (США, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия).
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, посеянный в текущем розыгрыше под первым номером. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.
