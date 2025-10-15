Бертолуччи: Синнер немного слабенький. У него нет физики как у Джоковича и Алькараса

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи считает, что четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер имеет проблемы с физической подготовкой.

«Мальчик немного слабенький. У него были судороги, потом проблемы с желудком, потом проблемы с локтями, потом волдыри и проблемы с бедром. Короче говоря, он начинает сильно переживать. У него нет такой физической формы, как у Джоковича или Алькараса, теперь это кажется мне очевидным, и это неудивительно. Но и нам не стоит слишком переживать. Повторюсь, в такой трагедии у нас вторая ракетка мира», — приводит слова Бертолуччи We love tennis.