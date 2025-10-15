Беккер: не думаю, что финал Вашеро — Риндеркнеш получил самые высокие оценки

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) между монегаском Валантеном Вашеро и французом Артуром Риндеркнешем.
«Конечно, ATP недовольна отсутствием лучших игроков. Для спонсоров и болельщиков отсутствие таких громких имён — не самое лучшее решение. Возможно, Медведев и Джокович в полуфинале спасли ситуацию, но Риндеркнеш против Вашеро в финале…
Не думаю, что финал получил самые высокие оценки. Задача медиакоманды ATP — преподнести эту историю как главное теннисное событие года. Однако турниры «Мастерс» предполагают, что 10 лучших игроков не только примут участие, но и будут играть как минимум до четвертьфинала. Это не всегда реально, но такова жизнь», — приводит слова Беккера We love tennis.
