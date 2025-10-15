Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер: не думаю, что финал Вашеро — Риндеркнеш получил самые высокие оценки

Беккер: не думаю, что финал Вашеро — Риндеркнеш получил самые высокие оценки
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) между монегаском Валантеном Вашеро и французом Артуром Риндеркнешем.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Конечно, ATP недовольна отсутствием лучших игроков. Для спонсоров и болельщиков отсутствие таких громких имён — не самое лучшее решение. Возможно, Медведев и Джокович в полуфинале спасли ситуацию, но Риндеркнеш против Вашеро в финале…

Не думаю, что финал получил самые высокие оценки. Задача медиакоманды ATP — преподнести эту историю как главное теннисное событие года. Однако турниры «Мастерс» предполагают, что 10 лучших игроков не только примут участие, но и будут играть как минимум до четвертьфинала. Это не всегда реально, но такова жизнь», — приводит слова Беккера We love tennis.

Материалы по теме
Бертолуччи: Синнер немного слабенький. У него нет физики как у Джоковича и Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android