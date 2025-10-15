Кирьос: в какой-то степени Синнера защищают. Гендиректор и все важные люди ATP — итальянцы

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз высказался по поводу допинг-скандала четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера.

«В раздевалке меня многие любят, но есть люди, которых я терпеть не могу. Например, между мной и Янником Синнером сейчас всё довольно мрачно. Конечно, после всего этого скандала с его положительным допинг-тестом есть пара людей, с которыми мы не ладим.

Он был игроком номер один в мире [в момент скандала]. Нет никаких сомнений, что он невероятный игрок, и он будет тащить спорт на себе следующие 10-15 лет вместе с Алькарасом. Конечно, в какой-то степени его защищают. Я имею в виду, что генеральный директор и все важные люди в ATP — все итальянцы. И вся эта история для меня полная чушь», — сказал Кирьос на подкасте The Unscripted Show.