Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Осаке
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Осаке (Япония). Во втором круге она переиграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (54-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.
Осака. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 07:50 МСК
16
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
57
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Осака выполнила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Ламенс один эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в полуфинал турнира в Осаке Наоми Осака поборется с румынкой Жаклин Кристиан.
