Наоми Осака — Сюзан Ламенс, результат матча 15 октября 2025, счёт 2:1, 2-й круг WTA 500 Осака

Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Осаке
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Осаке (Япония). Во втором круге она переиграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (54-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Осака. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 07:50 МСК
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 6
6 6 		6 2
         
Сюзан Ламенс
57
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Осака выполнила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Ламенс один эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира в Осаке Наоми Осака поборется с румынкой Жаклин Кристиан.

Календарь турнира в Осаке
Сетка турнира в Осаке
