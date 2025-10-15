Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Осаке

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Осаке (Япония). Во втором круге она переиграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (54-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Осака выполнила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Ламенс один эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира в Осаке Наоми Осака поборется с румынкой Жаклин Кристиан.