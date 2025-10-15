Скидки
Теннис

Ян-Леннард Штруфф — Маккензи Макдональд, результат матча 15 октября 2025, счет 2:1, 1-й круг ATP-250 в Алма-Ате

Стало известно, с кем сыграет Карен Хачанов во втором круге турнира в Алма-Ате
Ян-Леннард Штруфф
Соперником российского теннисиста 10-й ракетки мира Карена Хачанова во втором круге турнира категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) станет Ян-Леннард Штруфф из Германии.

Сегодня, 15 октября, немецкий спортсмен со счётом 2:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя США Маккензи Макдональда (99-я строчка рейтинга).

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Маккензи Макдональд
99
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Штруфф реализовал два брейк-пойнта из двух, выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Макдональд также допустил две двойные ошибки, но выполнил пять эйсов и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Карен Хачанов является первым сеяным на турнире в Казахстане.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Каковы шансы Медведева, Рублёва и Хачанова на Итоговый? Расклады на ближайшие недели
Каковы шансы Медведева, Рублёва и Хачанова на Итоговый? Расклады на ближайшие недели
