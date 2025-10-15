Стало известно, с кем сыграет Карен Хачанов во втором круге турнира в Алма-Ате

Соперником российского теннисиста 10-й ракетки мира Карена Хачанова во втором круге турнира категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) станет Ян-Леннард Штруфф из Германии.

Сегодня, 15 октября, немецкий спортсмен со счётом 2:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя США Маккензи Макдональда (99-я строчка рейтинга).

Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Штруфф реализовал два брейк-пойнта из двух, выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Макдональд также допустил две двойные ошибки, но выполнил пять эйсов и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Карен Хачанов является первым сеяным на турнире в Казахстане.