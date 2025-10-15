Скидки
Мирра Андреева — Чжу Линь: онлайн-трансляция второго круга в Нинбо начнётся после 14:00

Сегодня, 15 октября, продолжается турнир категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В рамках игрового дня пройдёт матч второго круга между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и китаянкой Чжу Линь, занимающей 219-ю строчку мирового рейтинга.

Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
219
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Чжу Линь.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мирры. При этом играли они совсем недавно, меньше месяца назад. Андреева победила Чжу во втором круге Пекина со счётом 6:2, 6:2.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина обыграла Мирру Андрееву.

