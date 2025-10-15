Мирра Андреева — Чжу Линь: онлайн-трансляция второго круга в Нинбо начнётся после 14:00
Поделиться
Сегодня, 15 октября, продолжается турнир категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В рамках игрового дня пройдёт матч второго круга между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и китаянкой Чжу Линь, занимающей 219-ю строчку мирового рейтинга.
Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
219
Чжу Линь
Ч. Линь
Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Чжу Линь.
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мирры. При этом играли они совсем недавно, меньше месяца назад. Андреева победила Чжу во втором круге Пекина со счётом 6:2, 6:2.
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина обыграла Мирру Андрееву.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2025
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:29
-
11:27
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:46
-
10:36
-
10:27
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:18
-
06:00
-
05:36
-
00:50
-
00:31
-
00:01
- 14 октября 2025
-
23:39
-
22:38
-
21:45
-
21:36
-
19:46
-
19:21
-
18:56
-
18:44
-
18:22
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
16:53
-
16:45