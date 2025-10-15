Соперник Даниила Медведева рассказал про свой матч в Алма-Ате

76-я ракетка мира австралийский теннисист Адам Уолтон прокомментировал победу над соотечественником Тристаном Скулкейтом на старте турнира в Алма-Ате. Австралиец победил со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:2.

— Адам, вы играли с Тристаном Скулкейтом много раз. Как сложился этот матч?

— Да. Он один из моих самых близких друзей в туре. Мы тренируемся вместе, проводим много времени вместе и стараемся планировать наш соревновательный график похожим, чтобы всегда путешествовать в компании друг друга. Конечно, поэтому часто играем друг с другом, а это всегда непросто. Это был уже наш восьмой матч. До этого я проиграл три последние встречи ему, поэтому было приятно сегодня победить. Особенно после того, как я вёл 1:0 по сетам и сделал брейк. Затем он отыгрался и забрал вторую партию. Мне пришлось прибавлять, чтобы в третьем сете получилось всё как надо. Я очень хорошо подавал и рад победе, — сказал Уолтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.