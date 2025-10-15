Соперник Медведева рассказал, как чувствует себя на искусственном покрытии в зале

76-я ракетка мира австралийский теннисист Адам Уолтон высказался об условиях игры на турнире категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Соревнования проходят на искусственном покрытии под крышей.

— Как вам обстановка на турнире?

— Я очень впечатлён. Отель отличный, условия просто потрясающие, и оба корта замечательные. Теннис в помещении для нас, австралийцев, немного необычен. Дома мы в него не так много играем. Но, думаю, многим австралийцам он действительно нравится. Так что да, нет причин, по которым мы не можем закончить год на высоком уровне, — сказал Уолтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Следующим соперником Уолтона станет экс первая ракетка мира из России Даниил Медведев. Встреча второго круга турнира в Алма-Ате пройдёт завтра, 16 октября.