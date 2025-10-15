Скидки
97-летний и 102-летний теннисисты провели самый возрастной матч в истории

97-летний и 102-летний теннисисты провели самый возрастной матч в истории
Американский теннисист Артур Линд и австралиец Генри Янг провели самый возрастной матч в истории тенниса. Они установили рекорд по возрасту участников матча. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) на странице в социальных сетях.

102-летний Янг и 97-летний Линд сыграли в четвертьфинале турнира ITF World Championship в возрастной категории «90+» в хорватском Боле. Более молодой Линд одержал победу в матче со счётом 6:1, 6:2.

В 2023 году Генри Янг стал первым игроком в возрасте 100 лет, который принял участие в мировом туре ITF, выступив в одиночном турнире на Мальорке.

