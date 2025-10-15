Скидки
«Кто-то лезет ко мне в кадр». Серена Уильямс показала милые фотографии со своей дочкой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала, что её дочь Адира Ривер мешает ей фотографироваться. Подробностями личной жизни титулованная спортсменка поделилась в социальных сетях. Она также приложила фотографии, которые удалось сделать.

«Просто мама, которая пытается сделать фото, но всё время кто-то случайно лезет ко мне в кадр», — написала Уильямс в социальных сетях.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Ранее Уильямс раскритиковала убранство одного из отелей Нью-Йорка — там было выставлено хлопковое дерево. Это не понравилось американке, которая сообщила об этом в социальных сетях. Экс-теннисистка заявила, что ей этот факт неприятен.

