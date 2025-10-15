Директор «Мастерса» в Цинциннати ответил на слова Федерера о скорости корта на турнире

Директор турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Боб Моран высказался по поводу недавних обвинений в адрес организаторов соревнований. В частности, Роджер Федерер намекнул, что руководство турниров могло специально подобрать покрытие, которое подходит для Янника Синнера и Карлоса Алькараса. С его мнением затем согласился и Александр Зверев.

«Мы никогда не думаем о том, чтобы сделать что-то в пользу отдельным игрокам. Покрытие действительно стало быстрым, и в итоге в финале оказались Синнер и Алькарас. За три года моей работы в Цинциннати теннисисты говорят, что корт ощущается быстрым. В этом году мы просто хотели добиться одинаковых условий на протяжении всего американского отрезка сезона — от Вашингтона до US Open. Мы решили, что будем стремиться к скорости от средней до быстрой. Наша цель — стабильное покрытие и одинаковое поведение мяча», — приводит слова Морана We love tennis со ссылкой на ВВС.

Победителем соревнований в Цинциннати в этом году стал Карлос Алькарас (Испания), который в финале встретился с Янником Синнером (Италия). Встреча не была доиграна из-за проблем со здоровьем у итальянца.