Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Директор «Мастерса» в Цинциннати ответил на слова Федерера о скорости корта на турнире

Директор «Мастерса» в Цинциннати ответил на слова Федерера о скорости корта на турнире
Роджер Федерер
Аудио-версия:
Комментарии

Директор турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Боб Моран высказался по поводу недавних обвинений в адрес организаторов соревнований. В частности, Роджер Федерер намекнул, что руководство турниров могло специально подобрать покрытие, которое подходит для Янника Синнера и Карлоса Алькараса. С его мнением затем согласился и Александр Зверев.

«Мы никогда не думаем о том, чтобы сделать что-то в пользу отдельным игрокам. Покрытие действительно стало быстрым, и в итоге в финале оказались Синнер и Алькарас. За три года моей работы в Цинциннати теннисисты говорят, что корт ощущается быстрым. В этом году мы просто хотели добиться одинаковых условий на протяжении всего американского отрезка сезона — от Вашингтона до US Open. Мы решили, что будем стремиться к скорости от средней до быстрой. Наша цель — стабильное покрытие и одинаковое поведение мяча», — приводит слова Морана We love tennis со ссылкой на ВВС.

Победителем соревнований в Цинциннати в этом году стал Карлос Алькарас (Испания), который в финале встретился с Янником Синнером (Италия). Встреча не была доиграна из-за проблем со здоровьем у итальянца.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
«Хотел бы игру как у Федерера». Российский теннисист — про дебют на турнире ATP
Эксклюзив
«Хотел бы игру как у Федерера». Российский теннисист — про дебют на турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android