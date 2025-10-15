Белинда Бенчич одолела Стародубцеву и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Нинбо
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2021 года, 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она одержала волевую победу над Юлией Стародубцевой из Украины (131-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 7:5.
Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 08:10 МСК
14
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
131
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Матч продолжался 3 часа 32 минуты. За это время Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Стародубцевой один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале турнира в Нинбо Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2025
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:29
-
11:27
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:46
-
10:36
-
10:27
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:18
-
06:00
-
05:36
-
00:50
-
00:31
-
00:01
- 14 октября 2025
-
23:39
-
22:38
-
21:45
-
21:36
-
19:46
-
19:21
-
18:56
-
18:44
-
18:22
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
16:53
-
16:45