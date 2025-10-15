Скидки
Теннис

Белинда Бенчич — Юлия Стародубцева, результат матча 15 октября 2025, счёт 2:1, 2-й круг WTA 500 Нинбо

Белинда Бенчич одолела Стародубцеву и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Нинбо


Олимпийская чемпионка 2021 года, 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она одержала волевую победу над Юлией Стародубцевой из Украины (131-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 08:10 МСК
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		4 5
         
Юлия Стародубцева
131
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Матч продолжался 3 часа 32 минуты. За это время Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Стародубцевой один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия).

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
