Белинда Бенчич одолела Стародубцеву и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Нинбо

Олимпийская чемпионка 2021 года, 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она одержала волевую победу над Юлией Стародубцевой из Украины (131-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

Матч продолжался 3 часа 32 минуты. За это время Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Стародубцевой один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия).