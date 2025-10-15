Скидки
Жена Медведева показала, как семья отпраздновала день рождения дочери в Алма-Ате

Комментарии

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open — 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала милую семейную фотографию с Даниилом и дочерьми на личной странице в социальных сетях. На днях их старшей дочери Алисе исполнилось три года.

Фото: Из личного архива Медведевой

Медведевы воспитывают двух дочерей. Алисе три года, она родилась в октябре 2022-го. В январе 2025-го стало известно, что жена Медведева Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией.

На этой неделе Даниил Медведев выступает на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Во втором круге он сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.

