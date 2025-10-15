Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Для меня это идеальные условия». Валантен Вашеро — об игре в жарком и влажном Шанхае

«Для меня это идеальные условия». Валантен Вашеро — об игре в жарком и влажном Шанхае
Валантен Вашеро
Аудио-версия:
Комментарии

40-я ракетка мира из Франции Валантен Вашеро высказался об игре при повышенной влажности и жаре на турнире в Шанхае. Он отметил, что приспособился к подобным условиям.

— Вы выигрывали «челленджеры» в Индии и Таиланде, а теперь — в душном Шанхае. Вы мастер экстремальных условий?
— Я всю жизнь провёл в жаре и влажности: в Монако, а затем в Техасе. В Шанхае привыкать было тяжело, но я быстро освоился. Часто играл ночью, когда также было влажно, но уже не так жарко. Для меня это идеальные условия, — приводит слова Вашеро Corriere della Sera.

Ранее Вашеро стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче он обыграл французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 26-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.

Материалы по теме
Фото: эмоции Валантена Вашеро после победы на «Мастерсе» в Шанхае
Валантен Вашеро сравнялся по количеству титулов серии «Мастерс» с Димитровым и Вавринкой
Валантен Вашеро — о турнире в Шанхае: я был 22-м запасным и не должен был здесь играть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android