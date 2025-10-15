«Для меня это идеальные условия». Валантен Вашеро — об игре в жарком и влажном Шанхае

40-я ракетка мира из Франции Валантен Вашеро высказался об игре при повышенной влажности и жаре на турнире в Шанхае. Он отметил, что приспособился к подобным условиям.

— Вы выигрывали «челленджеры» в Индии и Таиланде, а теперь — в душном Шанхае. Вы мастер экстремальных условий?

— Я всю жизнь провёл в жаре и влажности: в Монако, а затем в Техасе. В Шанхае привыкать было тяжело, но я быстро освоился. Часто играл ночью, когда также было влажно, но уже не так жарко. Для меня это идеальные условия, — приводит слова Вашеро Corriere della Sera.

Ранее Вашеро стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче он обыграл французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 26-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.