Главная Теннис Новости

Штруфф оценил непростую победу на старте турнира в Алма-Ате

Штруфф оценил непростую победу на старте турнира в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

98-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал волевую победу на старте турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) над американцем Маккензи Макдональдом.

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Маккензи Макдональд
99
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

«Это был тяжёлый матч. Я играл с Макки в первом круге US Open. Это была очень тяжёлая битва. Я сумел победить его тогда, и сегодня тоже. Он играл на прошлой неделе на «челленджере», сражался в финале, так что у меня было немного больше времени подготовиться здесь, в этих условиях, на высоте. Но я чувствовал, что он играет очень хорошо, — с прошлой недели у него было много уверенности. Я чувствовал, что он потрясающе играет, и это был очень тяжёлый матч.

Я был очень рад, что смог отыграться со счёта 2:6 в первом сете и спастись с трёх брейк-пойнтов в первом гейме следующей партии. Я сумел найти хороший ритм. Сегодня у меня был высокий процент подачи, что было очень важно здесь, на высоте», — сказал Штруфф в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

