Штруфф оценил непростую победу на старте турнира в Алма-Ате

98-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал волевую победу на старте турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) над американцем Маккензи Макдональдом.

«Это был тяжёлый матч. Я играл с Макки в первом круге US Open. Это была очень тяжёлая битва. Я сумел победить его тогда, и сегодня тоже. Он играл на прошлой неделе на «челленджере», сражался в финале, так что у меня было немного больше времени подготовиться здесь, в этих условиях, на высоте. Но я чувствовал, что он играет очень хорошо, — с прошлой недели у него было много уверенности. Я чувствовал, что он потрясающе играет, и это был очень тяжёлый матч.

Я был очень рад, что смог отыграться со счёта 2:6 в первом сете и спастись с трёх брейк-пойнтов в первом гейме следующей партии. Я сумел найти хороший ритм. Сегодня у меня был высокий процент подачи, что было очень важно здесь, на высоте», — сказал Штруфф в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.