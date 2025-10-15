Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будет очень сложный матч». Штруфф — о предстоящем матче с Хачановым в Алма-Ате

«Будет очень сложный матч». Штруфф — о предстоящем матче с Хачановым в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

98-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф высказался о предстоящей встрече с 10-м номером рейтинга россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 08:00 МСК
Карен Хачанов
10
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

«Карен — потрясающий игрок, считаю. К тому же он действующий чемпион. Это будет сложный матч, я знаю, что завтра мне нужно показать хороший теннис. Мы сыграли пару встреч до этого — очень, очень близких, напряжённых. Я знаю, что он потрясающий игрок, у него много энергии, у него много мощи в его игре.

Но и у меня тоже много мощи в игре, так что, думаю, медленных ударов будет не так много. Я знаю, что это будет очень тяжёлый матч. Я сыграл несколько хороших поединков во время сезона на открытом воздухе, один матч провёл уже здесь, и, надеюсь, смогу развить эту успех», — сказал Штруфф в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
Эксклюзив
Штруфф оценил непростую победу на старте турнира в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android