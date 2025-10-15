«Будет очень сложный матч». Штруфф — о предстоящем матче с Хачановым в Алма-Ате

98-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф высказался о предстоящей встрече с 10-м номером рейтинга россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

«Карен — потрясающий игрок, считаю. К тому же он действующий чемпион. Это будет сложный матч, я знаю, что завтра мне нужно показать хороший теннис. Мы сыграли пару встреч до этого — очень, очень близких, напряжённых. Я знаю, что он потрясающий игрок, у него много энергии, у него много мощи в его игре.

Но и у меня тоже много мощи в игре, так что, думаю, медленных ударов будет не так много. Я знаю, что это будет очень тяжёлый матч. Я сыграл несколько хороших поединков во время сезона на открытом воздухе, один матч провёл уже здесь, и, надеюсь, смогу развить эту успех», — сказал Штруфф в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.