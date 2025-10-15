Скидки
«Потрясающий». Ян-Леннард Штруфф восхитился турниром ATP-250 в Алма-Ате

Комментарии

98-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф высоко оценил организацию турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

«Для меня это потрясающий турнир. Я впервые в Казахстане, в Алма-Ате. В первую очередь хочу отметить фантастические виды, потрясающий отель, замечательную еду, прекрасные удобства. Вид на горы просто непередаваемый. Судя по деревьям, здесь уже осень, но солнце всё ещё светит днём, и в то же время холодно.

И ещё сами корты. Я ещё не видел центральную арену, играл только на корте номер 1. Мне нужно подготовиться к завтрашнему дню. Но и еда здесь тоже отличная, все приветливые. Это потрясающий турнир», — сказал Штруфф в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

