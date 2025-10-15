Вашеро — о Синнере: он мне всегда желает удачи, даже когда я играю «челленджеры»

Монегасский теннисист Валантен Вашеро высказался по поводу встречи со второй ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Спортсмены могли встретиться в 1/8 финала турнира в Шанхае, но итальянец снялся по состоянию здоровья.

— Вы уже готовились играть с Синнером?

— Думал: «Матч с Янником — лучшее, что может со мной случиться». Смотрел его матч с Грикспором и последующее снятие, подумал: у меня теперь больше шансов. Всё удачно сложилось.

— Часто пересекаетесь с ним в Монако?

— Мы никогда не тренировались вместе, но корты находятся рядом. Часто вижу его в спортзале, в раздевалке. Он отличный человек. Всегда желает мне удачи, даже когда я играю «челленджеры». Надеюсь скоро сыграть против него. Это была бы для меня честь», — приводит слова Вашеро Corriere della Sera.

Ранее Вашеро стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче он обыграл французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 26-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.