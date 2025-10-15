Скидки
Соболенко, Калинская и Агасси приняли участие в выставочном матче в Гонконге

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко, 37-я ракетка мира россиянка Анна Калинская и победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси сыграли выставочный матч в Гонконге.

В нынешнем сезоне Арина Соболенко сыграет ещё на одном турнире — на Итоговом чемпионате WTA в ноябре, который пройдёт в Саудовской Аравии. Анна Калинская планирует принять участие ещё в двух турнирах — на следующей неделе в Токио (Япония), а также в Гонконге.

Андре Агасси в 2025 году был капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера и привёл её к победе.

Фото
