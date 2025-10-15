Евгений Донской рассказал о настрое Карена Хачанова перед турниром в Алма-Ате

Бывшая 65-я ракетка мира Евгений Донской поделился подробностями подготовки его подопечного Карена Хачанова к турниру АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он рассказал о тренировках, которые у них состоялись в Москве.

— Женя, с каким настроением вы приехали в Алма-Ату с Кареном Хачановым? Как себя чувствуете?

— После Шанхая, где такой достаточно быстрый турнир для нас получился, мы приехали домой, пару дней отдохнули и так перезарядились психологически, я бы сказал. После этого потренировались два дня в Москве достаточно усердно, интенсивно. Не могу сказать, что много дней получилось, но хотя бы два дня. И приехали сюда — постарались пораньше, чтобы подготовиться. Надеялись, что будем играть в среду, но один из наших возможных соперников [Маккензи Макдональд] прилетал только в понедельник. Он играл в финале «челленджера» в Китае. Поэтому его [матч 1-го круга], естественно, поставили на среду. Поэтому нам придётся играть в четверг, что, конечно, для нас не проблема. Просто, поскольку мы рано приехали, я думал, может, в среду сыграем и, дай бог, если хорошо бы сыграли, то в четверг мы могли бы отдохнуть и ещё потренироваться. В целом сейчас конец сезона. Конечно, не могу сказать, что это можно сравнить с началом сезона или, может быть, даже с серединой, когда всё ещё сил много.

Но здесь мотивации достаточно, чтобы продолжать, как говорится, давить, давить, себя заставлять. Это я уже, конечно, про Карена. Он молодец в этом плане. Наверное, свежесть чуть-чуть, конечно, не на самом высоком уровне, но он большой молодец в том плане, что перезаряжается, старается психологически, физически мы тоже стараемся держать его в форме. Так что сейчас будем работать, каждый день, «степ-бай-степ», как говорится, день за днём, — сказал Донской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.