Арина Соболенко раскрыла, что Новак Джокович помог ей победить на US Open — 2025

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что просила совета у 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича после поражений в финале Australian Open и «Ролан Гаррос».

«На Уимблдоне я поговорила с Новаком. Мне просто хотелось узнать, как он готовится к таким важным матчам — на чём он сосредоточен и каков его настрой перед матчем.

Мы общались, наверное, час, но с Новаком всегда можно поговорить ещё больше. Потом, уже во время финала на US Open, я вспомнила, что он мне сказал, и, думаю, это помогло мне завоевать титул», — приводит слова Соболенко RFI.