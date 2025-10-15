Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко раскрыла, что Новак Джокович помог ей победить на US Open — 2025

Арина Соболенко раскрыла, что Новак Джокович помог ей победить на US Open — 2025
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что просила совета у 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича после поражений в финале Australian Open и «Ролан Гаррос».

«На Уимблдоне я поговорила с Новаком. Мне просто хотелось узнать, как он готовится к таким важным матчам — на чём он сосредоточен и каков его настрой перед матчем.

Мы общались, наверное, час, но с Новаком всегда можно поговорить ещё больше. Потом, уже во время финала на US Open, я вспомнила, что он мне сказал, и, думаю, это помогло мне завоевать титул», — приводит слова Соболенко RFI.

Материалы по теме
Фото
Соболенко, Калинская и Агасси приняли участие в выставочном матче в Гонконге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android