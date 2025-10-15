«Иногда это может уничтожить». Соболенко — о хейте в социальных сетях

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как относится к негативным комментариям в социальных сетях.

«Иногда это может тебя уничтожить. Иногда, когда что-то меня сильно задевает, мне нравится зайти на страницу критикующего и посмотреть на его аккаунт. Ребят, ну я стараюсь добиться чего-то крупного. Вдохновлять, быть хорошим примером. Я над этим усердно работаю, следую за своими мечтами. Я посвящаю свою жизнь тому, что считаю важным», — приводит слова Соболенко RFI.

В 2025 году Соболенко сыграет ещё на одном турнире — на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт в Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября.