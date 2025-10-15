Николоз Басилашвили одолел Кентена Алиса в первом круге турнира в Брюсселе
Поделиться
Грузинский теннисист 101-я ракетка мира Николоз Басилашвили в двух сетах обыграл представителя Франции Кентена Алиса (77-я строчка рейтинга) в матче первого круга категории АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). Счёт — 6:4, 6:4.
Брюссель. 1-й круг
15 октября 2025, среда. 12:10 МСК
77
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
101
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Теннисисты играли на протяжении 1 часа 22 минут. За это время Басилашвили реализовал два брейк-пойнта из восьми, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Алис допустил три двойные ошибки, выполнил 12 эйсов и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов.
В следующем круге хардового турнира квалифаер Николоз Басилашвили сыграет ещё с одним французом — Джованни Мпетчи Перрикаром. Действующим победителем соревнований в Бельгии является испанец Роберто Баутиста-Агут.
Комментарии
- 15 октября 2025
-
13:58
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
13:33
-
13:27
-
13:22
-
13:12
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:29
-
11:27
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:46
-
10:36
-
10:27
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:18
-
06:00
-
05:36
-
00:50
-
00:31
-
00:01
- 14 октября 2025
-
23:39
-
22:38
-
21:45