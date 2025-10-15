Николоз Басилашвили одолел Кентена Алиса в первом круге турнира в Брюсселе

Грузинский теннисист 101-я ракетка мира Николоз Басилашвили в двух сетах обыграл представителя Франции Кентена Алиса (77-я строчка рейтинга) в матче первого круга категории АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). Счёт — 6:4, 6:4.

Теннисисты играли на протяжении 1 часа 22 минут. За это время Басилашвили реализовал два брейк-пойнта из восьми, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Алис допустил три двойные ошибки, выполнил 12 эйсов и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов.

В следующем круге хардового турнира квалифаер Николоз Басилашвили сыграет ещё с одним французом — Джованни Мпетчи Перрикаром. Действующим победителем соревнований в Бельгии является испанец Роберто Баутиста-Агут.