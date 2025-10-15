Скидки
Кентен Алис — Николоз Басилашвили, результат матча 15 октября 2025, счет 0:2, 1-й круг ATP-250 в Брюсселе

Николоз Басилашвили одолел Кентена Алиса в первом круге турнира в Брюсселе
Николоз Басилашвили
Комментарии

Грузинский теннисист 101-я ракетка мира Николоз Басилашвили в двух сетах обыграл представителя Франции Кентена Алиса (77-я строчка рейтинга) в матче первого круга категории АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). Счёт — 6:4, 6:4.

Брюссель. 1-й круг
15 октября 2025, среда. 12:10 МСК
Кентен Алис
77
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Николоз Басилашвили
101
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

Теннисисты играли на протяжении 1 часа 22 минут. За это время Басилашвили реализовал два брейк-пойнта из восьми, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Алис допустил три двойные ошибки, выполнил 12 эйсов и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов.

В следующем круге хардового турнира квалифаер Николоз Басилашвили сыграет ещё с одним французом — Джованни Мпетчи Перрикаром. Действующим победителем соревнований в Бельгии является испанец Роберто Баутиста-Агут.

Календарь турнира в Брюсселе
Сетка турнира в Брюсселе
