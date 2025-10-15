Соболенко: когда играю с девушками, не устаю физически, потому что тренируюсь с Джоковичем

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что опыт тренировок с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем помогает ей в матчах.

«Он отличный парень и очень открытый. Его можно спросить о чём угодно, и он даст совет. Он такой открытый. Мне нравится тренироваться с ним, потому что для меня это очень интенсивные тренировки. Это очень помогает мне становиться лучше физически и даже психологически. Когда играю с девушками, то не устаю физически, потому что тренируюсь с Новаком», — приводит слова Соболенко RFI.