Валантен Вашеро раскрыл, как будет тратить призовые, заработанные на «Мастерсе» в Шанхае

Валантен Вашеро
Монегасский теннисист Валантен Вашеро рассказал, на что потратит призовые, которые он заработал после победы на «Мастерсе» в Шанхае. Спортсмен отметил, что не любит совершать дорогостоящие покупки.

— Более $ 1 млн за один турнир. На что будете тратить?
— Повезу маму и папу на Australian Open в январе. Эти деньги помогут оплатить команду, приобрести лучшие авиабилеты, приглашать больше людей на турниры. В общем, немного насладиться моментом.

— Совсем никаких прихотей нет?
— Может, куплю пару вещей, но ничего дорогого — не люблю тратить деньги впустую, — приводит слова Вашеро Corriere della Sera.

Ранее Вашеро стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче он обыграл французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 26-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.

