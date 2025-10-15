Валантен Вашеро — о своей следующей цели: после «Мастерса» это «Шлем», верно?

Теннисист из Монако Валантен Вашеро поделился планами на ближайшее будущее. Ранее он неожиданно стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай).

В решающем матче монегаск обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. После этого турнира Вашеро достиг наивысшей позиции в рейтинге АТР в своей карьере — 40-го места.

— Теперь вы 40-я ракетка мира. Какая следующая цель?

— После «Мастерса» это «Шлем», верно? Но я бы никогда не подумал, что выиграю «Мастерс», не говоря уже о «Шлеме». Победа в Монако — моя мечта. Всё ещё впереди, а сейчас хочу просто насладиться моментом, — приводит слова Вашеро Corriere della Sera.