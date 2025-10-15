Скидки
Соболенко: раньше делала по 40 двойных ошибок. Думала, может, знак, что пора заканчивать

Соболенко: раньше делала по 40 двойных ошибок. Думала, может, знак, что пора заканчивать
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила свои проблемы с подачей в 2022 году.

«Я не смогла сделать ни одной подачи. Я допускала по 40 двойных ошибок. И я подумала: может быть, это знак, что мне пора заканчивать. Потому что я старалась изо всех сил. Мы делали всё, чтобы исправить мою подачу, но ничего не получалось.

Но, знаете, в разные периоды жизни я сталкивалась с похожими ситуациями, и я действительно верю, что, когда приближаешься к моменту, когда ты готов сдаться, можно всё изменить. Нужно просто продолжать стараться», — приводит слова Соболенко RFI.

