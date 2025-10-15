Даниил Медведев в Алма-Ате провёл автограф-сессию с болельщиками

Российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев провёл автограф-сессию с болельщиками в Алма-Ате (Казахстан). Завтра, 16 октября, бывший лидер мирового рейтинга начнёт свой путь на турнире категории АТР-250.

Во втором круге соревнований российский теннисист сыграет с австралийским спортсменом 76-й ракеткой мира Адамом Уолтоном.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, посеянный в текущем розыгрыше под первым номером. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.