Диана Шнайдер — Каролина Мухова: россиянка проиграла первый сет в Нинбо, взяв лишь 2 гейма

В эти минуты на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит матч второго круга между 20-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой и российской теннисисткой Дианой Шнайдер, занимающей 19-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Первый сет встречи остался за Муховой со счётом 6:2, его продолжительность составила 33 минуты. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Диана Шнайдер.

Турнир в китайском Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Австралии Дарья Касаткина, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Мирру Андрееву.