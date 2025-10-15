Диана Шнайдер — Каролина Мухова: россиянка проиграла первый сет в Нинбо, взяв лишь 2 гейма
Поделиться
В эти минуты на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит матч второго круга между 20-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой и российской теннисисткой Дианой Шнайдер, занимающей 19-ю строчку мирового рейтинга WTA.
Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 14:10 МСК
20
Каролина Мухова
К. Мухова
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|0
|
|3
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Первый сет встречи остался за Муховой со счётом 6:2, его продолжительность составила 33 минуты. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Диана Шнайдер.
Турнир в китайском Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Австралии Дарья Касаткина, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Мирру Андрееву.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2025
-
14:56
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
13:58
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
13:33
-
13:27
-
13:22
-
13:12
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:29
-
11:27
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:46
-
10:36
-
10:27
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:18
-
06:00
-
05:36
-
00:50
-
00:31