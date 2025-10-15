Скидки
Диана Шнайдер — Каролина Мухова: россиянка проиграла первый сет в Нинбо, взяв лишь 2 гейма

Комментарии

В эти минуты на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит матч второго круга между 20-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой и российской теннисисткой Дианой Шнайдер, занимающей 19-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
2 		3
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Первый сет встречи остался за Муховой со счётом 6:2, его продолжительность составила 33 минуты. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Диана Шнайдер.

Турнир в китайском Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Австралии Дарья Касаткина, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Мирру Андрееву.

