Корентен Муте выбил Александра Шевченко с домашнего турнира в Алма-Ате

Французский теннисист 41-я ракетка мира Корентен Муте оказался сильнее представителя Казахстана Александра Шевченко (91-я строчка рейтинга) в матче второго круга категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Муте реализовал 4 брейк-пойнта из 10, выполнил четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Шевченко допустил три двойные ошибки, выполнил семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге хардового турнира Корентен Муте сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).