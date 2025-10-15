Скидки
Александр Шевченко — Корентен Муте, результат матча 15 октября 2025, счет 0:2, 2-й круг ATP-250 в Алма-Ате

Корентен Муте выбил Александра Шевченко с домашнего турнира в Алма-Ате
Корентен Муте
Комментарии

Французский теннисист 41-я ракетка мира Корентен Муте оказался сильнее представителя Казахстана Александра Шевченко (91-я строчка рейтинга) в матче второго круга категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Алма-Ата. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 13:40 МСК
Александр Шевченко
91
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Муте реализовал 4 брейк-пойнта из 10, выполнил четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Шевченко допустил три двойные ошибки, выполнил семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге хардового турнира Корентен Муте сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия)Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
