Корентен Муте выбил Александра Шевченко с домашнего турнира в Алма-Ате
Французский теннисист 41-я ракетка мира Корентен Муте оказался сильнее представителя Казахстана Александра Шевченко (91-я строчка рейтинга) в матче второго круга категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Алма-Ата. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 13:40 МСК
91
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
41
Корентен Муте
К. Муте
Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Муте реализовал 4 брейк-пойнта из 10, выполнил четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Шевченко допустил три двойные ошибки, выполнил семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге хардового турнира Корентен Муте сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
