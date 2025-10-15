Диана Шнайдер — Каролина Мухова: россиянка разгромно выиграла 2-й сет во 2-м круге Нинбо

В эти минуты на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит матч второго круга между 20-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой и российской теннисисткой Дианой Шнайдер, занимающей 19-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Второй сет встречи остался за Шнайдер со счётом 6:1, первую партию выиграла Мухова — 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Диана Шнайдер.

Турнир в китайском Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Австралии Дарья Касаткина, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Мирру Андрееву.