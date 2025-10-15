Теннисист Имер, отбывший дисквалификацию: есть много вещей, о которых можно рассказать

Бывшая 50-я ракетка мира шведский теннисист Микаэль Имер высказался о возвращении на корт после дисквалификации из-за пропуска допинг-тестов. Он отметил, что пока не имеет планов относительно дальнейших выступлений.

«Есть много вещей, о которых можно было бы сказать, но я не хочу снова быть дисквалифицированным. Поэтому никаких комментариев.

У меня нет никаких планов. Я не знаю, каким будет мой следующий турнир», — сказал Имер на пресс-конференции.

Дисквалификация Имера закончилась в конце прошлого года. В августе 2023-го он ушёл из спорта. До этого спортсмена обвинили в нарушении антидопинговых правил после пропуска трёх тестирований за год во внесоревновательный период. Микаэль оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Но после апелляции Спортивный арбитражный суд (CAS) всё же принял решение отстранить шведа на 18 месяцев. После возвращения ему удалось выиграть турнир под эгидой ITF в Люксембурге.