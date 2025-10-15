Скидки
Маттео Берреттини призвал к изменениям правил из-за жары во время турниров АТР

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался за улучшение условий игры теннисистов на турнирах под эгидой АТР. Он отметил, что спортсменам приходится сниматься с матчей из-за жары.

«Во время азиатского тура я столкнулся с условиями, которых никогда раньше не испытывал. В Ханчжоу на самом деле было жарче, чем в Шанхае, но турнир был меньше, поэтому никто о нём не знал. В первые дни было настолько жарко, что мы не могли в это поверить. К счастью, там был навес и шёл сильный дождь.

Когда условия становятся такими экстремальными, мы [ATP Tour] должны действовать так же, как это сделали турниры «Большого шлема» — ввести правило жары или что-то подобное. Мы не хотим, чтобы игроки травмировались или страдали. В конечном счёте здоровье важнее всего, но также важна и зрелищность. Если игрокам плохо, они снимаются с матча. Мы этого не хотим.

Большинство людей даже не понимают, насколько сильно может меняться игра в одном и том же турнире при разнице всего в пять градусов», — приводит слова Берреттини аккаунт Tennis Masterr в социальных сетях.

