«Немножко приболел». Даниил Медведев — о состоянии здоровья перед турниром в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что слегка приболел перед стартом турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

— Как сейчас твоё здоровье?

— Ну это осень, поэтому немножко приболел, но ничего страшного. Мы время от времени простужаемся, ведь столько путешествуем, поэтому я к этому привык. Если у тебя нет температуры под 40, то выпил парацетамол какой-нибудь, брызнул спрей в нос и пошёл играть. Я заболел ещё в Шанхае в последний день, поэтому сейчас уже на самом деле чувствую себя нормально, но вот предыдущие два дня немножко тяжело было, — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.