Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Немножко приболел». Даниил Медведев — о состоянии здоровья перед турниром в Алма-Ате

«Немножко приболел». Даниил Медведев — о состоянии здоровья перед турниром в Алма-Ате
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что слегка приболел перед стартом турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

— Как сейчас твоё здоровье?
— Ну это осень, поэтому немножко приболел, но ничего страшного. Мы время от времени простужаемся, ведь столько путешествуем, поэтому я к этому привык. Если у тебя нет температуры под 40, то выпил парацетамол какой-нибудь, брызнул спрей в нос и пошёл играть. Я заболел ещё в Шанхае в последний день, поэтому сейчас уже на самом деле чувствую себя нормально, но вот предыдущие два дня немножко тяжело было, — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
Фото
Жена Медведева показала, как семья отпраздновала день рождения дочери в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android