Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини — о восстановлении после травмы: моё тело расплачивается за это

Маттео Берреттини
61-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, как чувствует себя после травмы, которую получил на Уимблдоне. Тогда он повредил косую мышцу живота и пропустил пять турниров подряд.

«Моё тело чувствует себя хорошо. Пока я играю так: бегаю, борюсь, кричу. Всё в порядке. Я в этом виде спорта уже давно, и теперь моё тело расплачивается за это», — приводит слова Берреттини аккаунт Tennis Masterr в социальных сетях.

Маттео Берреттини — 27-летний итальянский теннисист, в 2021 году он добрался до финала Уимблдона, но уступил Новаку Джоковичу в четырёх сетах со счётом 1:3 (7:6 (4:7), 4:6, 4:6, 3:6).

