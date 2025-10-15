Скидки
Каролина Мухова — Диана Шнайдер, результат матча 15 октября 2025, счёт 1:2, 2-й круг WTA 500 Нинбо

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где может сыграть с Миррой Андреевой
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:1, 6:2.

Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
2 		6 6
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муховой пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Диана Шнайдер сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Чжу Линь (Китай).

Комментарии
