Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где может сыграть с Миррой Андреевой
Поделиться
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:1, 6:2.
Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 14:10 МСК
20
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|6
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муховой пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Нинбо Диана Шнайдер сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Чжу Линь (Китай).
Комментарии
- 15 октября 2025
-
16:50
-
16:25
-
16:23
-
16:09
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:37
-
15:30
-
15:20
-
14:56
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
13:58
-
13:51
-
13:46
-
13:35
-
13:33
-
13:27
-
13:22
-
13:12
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:29
-
11:27
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:46