Арина Соболенко поделилась яркими фотографиями из Гонконга

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала яркие фотографии из Гонконга. В этом городе спортсменка проводит небольшой отпуск.

«Гонконг знает толк в ночной жизни», — написала Соболенко в социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Арина Соболенко вместе с 37-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской и победителем восьми турниров серии «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американцем Андре Агасси сыграли выставочный матч в Гонконге.

В нынешнем сезоне белоруска сразится ещё на Итоговом чемпионате WTA в ноябре, который пройдёт в Саудовской Аравии.