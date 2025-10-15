Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко поделилась яркими фотографиями из Гонконга

Арина Соболенко поделилась яркими фотографиями из Гонконга
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала яркие фотографии из Гонконга. В этом городе спортсменка проводит небольшой отпуск.

«Гонконг знает толк в ночной жизни», — написала Соболенко в социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Арина Соболенко вместе с 37-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской и победителем восьми турниров серии «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американцем Андре Агасси сыграли выставочный матч в Гонконге.

В нынешнем сезоне белоруска сразится ещё на Итоговом чемпионате WTA в ноябре, который пройдёт в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
«Кто-то лезет ко мне в кадр». Серена Уильямс показала милые фотографии со своей дочкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android